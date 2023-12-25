25 декабря, 12:20,
обновлено 25 декабря, 12:24
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли за сутки на южнодонецком направлении до 55 военных

По данным военного ведомства, российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы бригады ВСУ у Новомихайловки

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки нанесли огневое поражение скоплениям живой силы бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Новомихайловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), противник потерял до 55 военных.

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 55 военнослужащих, 3 пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении. 

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