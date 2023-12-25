МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли за сутки на южнодонецком направлении до 55 военных

По данным военного ведомства, российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы бригады ВСУ у Новомихайловки

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки нанесли огневое поражение скоплениям живой силы бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Новомихайловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), противник потерял до 55 военных.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 55 военнослужащих, 3 пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении.