По данным военного ведомства, ВСУ потеряли до 200 военных и 13 единиц техники

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Группировка Вооруженных сил (ВС) РФ "Юг" за сутки на донецком направлении отбила атаку штурмовых групп ВСУ в районе Шумов в Донецкой Народной Республике, ВСУ потеряли до 200 военных и 13 единиц техники, сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы Донецкой Народной Республики и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что общие потери ВСУ за сутки составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 БМП, 6 автомобилей, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, 2 орудия Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".