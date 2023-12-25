МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли за сутки до 90 военных на запорожском направлении

По данным военного ведомства, ВС РФ нанесли поражения живой силе и технике 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Гуляйполе

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на запорожском направлении до 90 военных, сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражения живой силе и технике 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Гуляйполе Запорожской области", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что всего противник потерял на этом направлении до 90 военных, 4 автомобиля, гаубицу Д-20 и 2 орудия Д-30.