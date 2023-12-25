Призывники смогут проходить срочную службу в органах ФСБ

Такая возможность ранее предусматривалась только для служащих по контракту

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность проходить службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым нормам, призывники (за исключением имеющих гражданство другой страны, судимость, употребляющих наркотики или являющихся иноагентами) смогут проходить службу по призыву в органах ФСБ. Ранее такая возможность предусматривалась только для служащих по контракту.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.