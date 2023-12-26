Комбат Трошин рассказал, как штурмовали последний дом в Марьинке под залп "Солнцепека"

По его словам, в боях за город самым сложным было прорвать первую линию обороны ВСУ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Самое сложное при освобождении Марьинки, помимо прорыва первой линии обороны противника, была битва за последний дом в городе - бойцы штурмовали его после комбинированного удара авиацией, артиллерией дронами-камикадзе и под залп тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", рассказал в эфире телеканала "Россия 1" командир мотострелкового батальона 5-й бригады 1-го армейского корпуса Александр Трошин.

По его словам, в боях за Марьинку самым сложным было прорвать первую линию обороны противника - бились за каждый дом, подвал, противник очень укрепился. Российские войска заходили на позиции противника фактически "на его плечах". Кроме того, сложным был штурм последнего дома, "потому что от предпоследнего до последнего было 150 м".

"Нужно было делать рывок, и мы накатились, как в тире у противника. Мы заблаговременно разработали операцию по захвату крайнего дома, выявили огневые средства, нанесли огневое поражение авиацией, артиллерией, "Солнцепеками", дронами-камикадзе, и под залп "Солнцепека" мы побежали на штурм последнего здания. Выполнили задачу, и в 15 часов 15 минут я доложил командиру бригады, что Марьинка перешла под полный контроль 5-й бригады, и водрузили флаг на последнем доме", - рассказал Трошин.