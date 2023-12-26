Шойгу: Вооруженные силы РФ последовательно идут к достижению целей спецоперации

Армия России постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях, указал глава Минобороны

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ последовательно идут к достижению заявленных целей специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Армия России постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях. Мы последовательно идем к достижению заявленных целей спецоперации. В складывающейся обстановке Министерство обороны РФ продолжает плановую деятельность по строительству крепких, надежных, хорошо оснащенных, мотивированных Вооруженных сил", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Министр обороны РФ подчеркнул, что только таким путем можно обеспечить мирное социально-экономическое развитие страны, а также создать условия по стабилизации ситуации в отдельных конфликтных регионах и мире в целом.