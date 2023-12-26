Шойгу: предприятия ОПК в разы нарастили выпуск самого востребованного в СВО оружия

Глава Минобороны отметил, что работники российского ОПК "бросили вызов хваленому западному военно-техническому потенциалу"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в разы нарастили выпуск самых востребованных средств поражения и оружия для бесперебойного снабжения войск в спецоперации. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Для бесперебойного снабжения войск, задействованных в зоне специальной военной операции, предприятия оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения, многие перешли на круглосуточный режим работы", - сказал он на итоговом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По мнению Шойгу, работники российского ОПК "бросили вызов хваленому западному военно-техническому потенциалу".