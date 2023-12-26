26 декабря, 10:21 Военная операция на Украине Шойгу заявил, что МО РФ помнит каждого погибшего при выполнении задач СВО

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По словам главы российского военного ведомства, поддержка родных погибших, а также социальная защита всех участников специальной операции и членов их семей была и остается в числе приоритетов