Шойгу заявил, что МО РФ помнит каждого погибшего при выполнении задач СВО

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Минобороны России помнит каждого боевого товарища, отдавшего жизнь при выполнении поставленных Родиной задач, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
"Помним каждого боевого товарища, отдавшего жизнь при выполнении поставленных Родиной задач. Всесторонняя поддержка родных погибших, а также социальная защита всех участников специальной операции и членов их семей была и остается в числе наших приоритетов", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.