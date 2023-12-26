Балтийский флот провел учения по уничтожению БПЛА и безэкипажных катеров в море

В морских маневрах задействовали находящиеся в составе Балтийской военно-морской базы флота современные противодиверсионные катера "Грачонок"

КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Учения по уничтожению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров прошли на Балтийском флоте, сообщила флотская пресс-служба.

"По замыслу учения, средствами наблюдения в районе выполнения задач в акватории Балтийского моря, прилегающей к побережью Калининградской области, были обнаружены несколько безэкипажных катеров "противника". Перед расчетами противодействия БПЛА противодиверсионных катеров "Грачонок" была поставлена задача по их уничтожению. Огнем из крупнокалиберных пулеметов обозначенные цели были ликвидированы", - рассказали в пресс-службе.

На втором этапе маневров были отработаны задачи поражения беспилотников "неприятеля" в небе. Боевые расчеты катеров также выполнили стрельбы из корабельного вооружения по воздушным целям, обозначающим БПЛА условного противника.

"Учения проводились в ходе выполнения задач по патрулированию Балтийского моря и защите гражданских судов от угроз со стороны условного противника", - отметили в пресс-службе. Стрельбы по специальным мишеням выполнялись как днем, так и ночью.

Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и на подступах к ним. Он способен автономно находиться в море до пяти суток при дальности плавания до 200 морских миль.

Вооружение катеров составляют 14,5-миллиметровая пулеметная установка МТПУ, противодиверсионный гранатомет ДП-64, противодиверсионный гранатомет ДП-65, четыре ПЗРК типа "Игла". Катера данного проекта оснащаются современным радиоэлектронным вооружением и средствами обнаружения подводных объектов.