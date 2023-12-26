Экипажи Су-27 ВКС России провели воздушные "бои" над Балтийским морем

Летчики выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах

КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Группа истребителей Су-27 авиаполка Воздушно-космических сил (ВКС) России, дислоцированного в Калининградской области, провела учения, на которых отработала тактику ведения воздушного боя с самолетами условного противника над Балтийским морем, сообщила пресс-служба Балтийского флота.

"Летчики Су-27 выполнили в небе поиск условного нарушителя воздушной границы Российской Федерации, а затем атаковали его, уклонившись от ракет класса "воздух-воздух", выпущенных "противником" в ходе тактического противоборства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах.

"Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря", - подчеркнули в пресс-службе, заметив, что, помимо совершенствования летной выучки, экипажи многоцелевых высокоманевренных истребителей Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области.

Су-27 - (по классификации НАТО - Flanker, "Удар во фланг") - многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик большого радиуса действия. Самолет предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Также самолет применяется для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.