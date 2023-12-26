МО РФ сообщило об отражении атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 195 военнослужащих

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Червоной Дибровы на краснолиманском направлении. Противник потерял до 195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении. Кроме того, авиация и артиллерия нанесла противнику поражение близ Торского Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества

Отмечается, что общие потери противника составили "до 195 военнослужащих, танк, 3 пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также САУ "Гвоздика".