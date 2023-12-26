МО РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении

В ведомстве сообщили, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Красное, Дылеевка и Георгиевка

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении и освободили Марьинку, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделениями Южной группировки войск освобожден населенный пункт Марьинка Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки российские войска во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Красное, Дылеевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики", - сообщили в военном ведомстве.