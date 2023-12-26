МО РФ сообщило, что средства ПВО за сутки сбили два Су-24 Воздушных сил Украины

По данным ведомства, также сбили пять снарядов HIMARS и 24 беспилотника

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки сбили 2 самолета Су-24 Воздушных сил Украины, 5 снарядов HIMARS, 24 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбито два самолета Су-24 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Жовтень Николаевской области и Николаевка Днепропетровской области. Перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, уничтожено 24 украинских беспилотника в районах Токаревки в Харьковской области, Кременной, Сватово, Лисичанска в ЛНР, Горловки, Александровки, Старомихайловки в ДНР и Обрывки в Херсонской области.