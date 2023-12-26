МО РФ сообщило о поражении двух штурмовых бригад ВСУ в районах Водяного и Новомихайловки

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 150 военных

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение двум штурмовым бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Водяного и Новомихайловки Донецкой Народной Республики, противник потерял до 150 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенного пункта Водяное и Новомихайловка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".