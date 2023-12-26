МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 205 военных на донецком направлении за сутки

В ведомстве заявили, что в ходе контрбатарейной борьбы поразили самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки составили до 205 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Общие потери противника на данном направлении составили до 205-и военнослужащих и пять пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две самоходные артиллерийские установки "Акация", гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - сообщили там.