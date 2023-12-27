Для камчатской бригады морпехов в зоне СВО закупили средства радиоэлектронной борьбы

Если военнослужащие дадут положительную оценку, поставка систем РЭБ будет продолжена в 2024 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотными летательными аппаратами закупили для 40-й бригады морской пехоты с Камчатки, которая выполняет служебные задачи в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Офицеры 40-й гвардейской бригады морской пехоты проконсультировали нас, и мы заказали средства радиоэлектронной борьбы. Пять комплексов уже изготовлены и отправлены в зону проведения специальной военной операции. Это очень серьезное дорогостоящее оборудование. Если военнослужащие дадут положительную оценку, то мы продолжим поставку систем РЭБ и в следующем году", - приводятся в сообщении слова руководителя администрации губернатора Камчатского края Сергея Меркулова.

Он добавил, что оборудование и экипировку для военнослужащих других бригад, в составе которых камчатские военные выполняют боевые задачи, приобретают в соответствии с рекомендациями командования.