МО РФ сообщило об отражении мотострелками атаки группы ВСУ на купянском направлении

По данным Минобороны России, находящихся на удалении украинских военных уничтожили расчеты ствольной артиллерии

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Запад" с помощью беспилотника выследили штурмовую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении и отразили их атаку. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие разведывательного подразделения вскрыли передвижение нескольких вооруженных групп ВСУ на различных удалениях друг от друга в сторону наших позиций. По средствам связи разведчики оперативно передали информацию и координаты боевиков на наш командный пункт. После чего личный состав мотострелкового подразделения из стрелкового оружия отразил атаку приближающейся к нам штурмовой группы противника", - привели в ведомстве слова командира мотострелкового батальона с позывным Батый.

Как уточнил военнослужащий, находящихся на удалении украинских военных уничтожили расчеты ствольной артиллерии.

