27 декабря, 03:12
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении мотострелками атаки группы ВСУ на купянском направлении

По данным Минобороны России, находящихся на удалении украинских военных уничтожили расчеты ствольной артиллерии

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Запад" с помощью беспилотника выследили штурмовую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении и отразили их атаку. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Военнослужащие разведывательного подразделения вскрыли передвижение нескольких вооруженных групп ВСУ на различных удалениях друг от друга в сторону наших позиций. По средствам связи разведчики оперативно передали информацию и координаты боевиков на наш командный пункт. После чего личный состав мотострелкового подразделения из стрелкового оружия отразил атаку приближающейся к нам штурмовой группы противника", - привели в ведомстве слова командира мотострелкового батальона с позывным Батый.

Как уточнил военнослужащий, находящихся на удалении украинских военных уничтожили расчеты ствольной артиллерии.
  

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине