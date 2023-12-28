Минобороны РФ сообщило об отражении мотострелками контратаки ВСУ на купянском направлении

В ведомстве пояснили, что украинскую штурмовую группу удалось рассеять и уничтожить ручным противотанковым гранатометом

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие мотострелкового подразделения Западной группировки Вооруженных сил РФ отразили контратаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили контратаку боевиков ВСУ в зоне проведения СВО на купянском направлении", - говорится в сообщении.

Штурмовая группа ВСУ была рассеяна и уничтожена дежурными огневыми средствами - ручным противотанковым гранатометом (РПГ-7) с использованием в качестве выстрела противопехотной мины и автоматическим гранатометом станковым АГС-17 "Пламя". "Личный состав вверенного мне мотострелкового подразделения из штатных огневых средств отразил атаку приближающейся к нам группы противника. Также был использован выстрелы из РПГ противопехотной миной. Средство не новое, но эффективное", - сказал командир мотострелкового взвода с позывным Горец.