Они составили до 115 военнослужащих

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении составили до 115 военнослужащих, также в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили гаубицы ВСУ английского и американского производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение живой силе ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 115 военнослужащих и 3 пикапа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

