Противник потерял до 210 военнослужащих, танк, 4 боевые машины пехоты и 3 автомобиля

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки отразили на краснолиманском направлении три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Червоной Дибровы и Григоровки. Противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки штурмовых отрядов 24-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общие потери противника составили "до 210 военнослужащих, танк, 4 боевые машины пехоты и 3 автомобиля", а в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходные артиллерийские установки Paladin и "Гвоздика".

