Противник потерял до 55 человек, 3 автомобиля, а также гаубицу Д-30

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Группировка войск "Запад" Вооруженных сил (ВС) России за минувшие сутки отбила шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Синьковки и Ивановки на купянском направлении.

ВСУ потеряли более 55 военных и 4 единицы техники, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск умелыми действиями при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отразили 6 атак штурмовых групп 30-й, 43-й, 60-й механизированных, 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 3 автомобиля, а также гаубица Д-30", - проинформировали в военном ведомстве.