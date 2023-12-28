МО РФ рассказало о потерях ВСУ на запорожском направлении

За сутки они составили до 80 военных, танк и 3 бронемашины

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 80 военных, танк и 3 бронемашины на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск активными действиями при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также 2 гаубицы Д-30.