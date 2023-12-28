МО РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

Они составили до 230 военных, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, а также 5 пикапов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на донецком направлении составили до 230 военных и 3 танка, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 28-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики", - сообщили там.

По данным МО РФ, общие потери ВСУ на данном направлении "составили до 230 военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, а также 5 пикапов". Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две самоходные артиллерийские установки "Акация", гаубица "Мста-Б" и три орудия Д-20.