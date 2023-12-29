Проходящих лечение в госпитале в Воронеже военных поздравили с Новым годом

Бойцам вручили сладкие подарки, фрукты и мужские аксессуары, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Офицеры и общественники поздравили военнослужащих - участников специальной военной операции (СВО), находящихся на лечении в госпитале Западного военного округа в Воронеже, с наступающим Новым годом. Как сообщили ТАСС в Минобороны РФ, поздравить бойцов в том числе приехал участник СВО, кавалер трех орденов Мужества депутат Воронежской городской думы Александр Воронцов.

"Военнослужащих ВС РФ - участников специальной военной операции, находящихся на лечении в госпитале Западного военного округа в Воронеже, поздравили с наступающим Новым годом. Бойцам были вручены сладкие подарки, фрукты и мужские аксессуары. Но, как говорят сами военнослужащие, главный подарок - это простое человеческое участие, забота и внимание", - говорится в распространенном сообщении.

Поздравить бойцов пришли не только офицеры управления общевойсковой армии ЗВО, но и представители общественности. Среди посетителей также оказался имеющий два тяжелых ранения Воронцов.

"Мы сегодня прибыли в клинический госпиталь, чтобы поздравить наших бойцов, которые получили тяжелые ранения. Сегодня прошлись по палатам, привезли много вкусных подарков. Но дело не в самих подарках, дело во внимании. Мы зашли в палаты, пожали руки. Глаза у бойцов загорелись. И каждый говорил: "Сейчас вылечусь и поеду к своим ребятам". И это дорогого стоит", - сказал Воронцов, слова которого привели в Минобороны РФ.

Помимо поздравлений, для бойцов также был организован концерт, на котором выступили артисты ансамбля "Альянс".