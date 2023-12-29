МО РФ сообщило об уничтожении трех ракет HARM над Белгородской областью

Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее заявил, что система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинские противорадиолокационные ракеты HARM производства США над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"29 декабря около 15 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противорадиолокационных ракет HARM по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинские ракеты HARM производства США уничтожены над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду. Как сказал губернатор, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.