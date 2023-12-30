МО РФ заявило о четырех нарушениях воздушного пространства Сирии авиацией коалиции США

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить, за сутки подразделения российской военной полиции патрулировали провинции Ракка, Хасеке

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Пара штурмовиков А-10 Thunderbolt и два многоцелевых беспилотника MQ-1C международной коалиции во главе с США четыре раза за сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции". Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.

Также за сутки со стороны коалиции зафиксировано два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Кулить добавил, что за сутки подразделения российской военной полиции патрулировали провинции Ракка, Хасеке. Кроме того, военные РФ следят за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами.

"За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (запрещены в РФ - прим. ТАСС): в провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Алеппо - один обстрел", - добавил он.