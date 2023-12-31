В новогодние праздники боевое дежурство будут нести около 20 тыс. военнослужащих ПВО-ПРО

В Министерстве обороны РФ отметили, что первая армия противовоздушной и противоракетной обороны выполнила все подготовительные мероприятия, запланированные на 2023 год

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Порядка 1,8 тыс. военнослужащих первой армии противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) особого назначения ВС РФ проведут новогоднюю ночь на боевом дежурстве. За все новогодние праздники дежурство будут нести порядка 20 тыс. военнослужащих армии, сообщили в Минобороны РФ.

"Более 1,8 тыс. военнослужащих первой армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения воздушно-космических сил заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь. <…> Всего за период новогодних праздников и выходных дней к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне будут задействованы около 20 тыс. военнослужащих", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что первая армия противовоздушной и противоракетной обороны выполнила все подготовительные мероприятия, запланированные на уходящий год.