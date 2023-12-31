МО РФ: четверо сирийских военных ранены в результате террористических атак в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить отметил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировали семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (запрещены в РФ)

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Четверо сирийских военнослужащих получили ранения в ходе террористических атак в провинции Латакия. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Латакия в результате сброса самодельного взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата, запущенного террористами из района Калаз-Тахтани, на позиции правительственных сил в районе населенного пункта Кара-Килиса получили ранения трое сирийских военнослужащих. Один сирийский военнослужащий получил ранение в результате снайперского обстрела боевиков", - сообщил Кулить.

Он также отметил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (запрещены в РФ): в провинции Алеппо - три обстрела, в провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Латакия - три обстрела.

По словам руководителя ЦПВС, в районе Эт-Танф зафиксировано несколько случаев нарушения воздушного пространства Сирии авиацией и беспилотниками международной коалиции во главе с США. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата. За сутки зафиксировано два нарушения парой истребителей F-15 "коалиции", - сказал Кулить.