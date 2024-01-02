МО РФ сообщило об отражении атаки ВСУ на купянском направлении

По словам командира танка Т-72Б3 с позывным Скоробей, в ходе отступления противник зашел на свои минные поля

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Танкисты 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Танковые экипажи 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" отразили атаку ВСУ на купянском направлении", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что на позиции мотострелковой роты в линии обороны 6-й общевойсковой армии мобильная бронегруппа противника предприняла попытку прорыва. Передвижение было вскрыто в лесном массиве.

"Дежурному экипажу сразу поступила команда с наблюдательного поста о передвижении малой бронегруппы противника. Мы были начеку. Знаем этот район очень хорошо, не единожды выкатывались туда для работы прямой наводкой. Нас корректировал оператор БПЛА, и мы без труда двумя орудиями с закрытой огневой позиции отработали. Также подожгли их машину. На видео было заметно, что группа сдает обратным ходом, а пехота разбегается на свои же минные поля", - сказал командир танка Т-72Б3 с позывным Скоробей, его цитирует военное ведомство.