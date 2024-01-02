В МО РФ сообщили о существенном увеличении количества беспилотников у артиллеристов

В ведомстве отметили, что БПЛА положительно влияют на эффективность ведения артиллерийского огня

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Количество беспилотников в распоряжении российских артиллеристов существенно увеличено с начала спецоперации. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"С начала специальной военной операции в артиллерийских соединениях и воинских частях существенно увеличено количество беспилотных летательных аппаратов. Они по-прежнему являются наиболее эффективным средством получения разведывательной информации. БПЛА успешно применяются в составе разведывательно-ударных (огневых) комплексов, обеспечивая огневое поражение выявленных целей в режиме реального времени, а также для подсветки целей при применении современных высокоточных боеприпасов типа "Краснополь-М2", - сообщили там.

В ведомстве указали на то, что беспилотники повышают эффективность ведения артиллерийского огня и живучесть на поле боя. Это, кроме того, обеспечивается и благодаря применению современных средств артиллерийской разведки, таких как "Зоопарк-1М" и "Ястреб-АВ", отметили в департаменте.