МО РФ сообщило об уничтожении танков ВСУ "Леопард-2" на сватовском направлении

Российские военнослужащие также поразили бронетанковый взвод Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили высокоточными боеприпасами танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Леопард-2" на сватовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Терны была вскрыта подготовка боевиков ВСУ к проведению атаки на позиции российских войск с привлечением бронетанкового взвода на танках "Леопард-2". Российские военнослужащие, применив высокоточные боеприпасы, уничтожили бронетанковый взвод ВСУ", - сказали в ведомстве.

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожение танков "Леопард-2" ВСУ военнослужащими группировки войск "Запад" на сватовском направлении. На видео зафиксированы точные попадания боеприпасов в танки западного производства и их последующий подрыв.