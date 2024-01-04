МО РФ заявили об уничтожении пехоты ВСУ на купянском направлении

ТАСС, 4 января. Расчеты гранатометов АГС-17 1-й гвардейской танковой армии западной группировки ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ при попытке атаковать российские позиции на купянском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Расчеты 30-мм автоматических станковых гранатометов АГС-17 "Пламя" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пехоту ВСУ при попытке атаковать позиции российских войск в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что расчет БПЛА разведывательного подразделения на данном направлении вскрыл передвижение военнослужащих ВСУ. По средствам связи координаты противника были переданы на пункт управления. В кратчайшие сроки расчеты автоматических гранатометов прибыли на огневую позицию и точными попаданиями сорвали попытку прорыва линии обороны.

"Противник хотел ночью незаметно пробраться целой группой к нашим позициям. Наши разведчики с помощью дрона скорректировали огонь из гранатометов. В итоге мы уничтожили противника, тем самым не дав ему подойти ни на метр к нашим подразделениям", - сказал командир отделения с позывным Буря, его цитирует Минобороны РФ.