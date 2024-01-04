Подразделения ВС РФ отразили атаку штурмовой группы ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Мотострелковые соединения общевойсковой армии Западной группировки ВС РФ на купянском направлении отразили контратаку штурмовых групп 115-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Синьковки. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.

"В полосе обороны общевойсковой армии мотострелковые соединения при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили контратаку штурмовых групп 115-й механизированной бригады в районе Синьковки. Противник вынужден был отойти в юго-западном направлении, потери противника на данном направлении составили до роты живой силы", - сказал Зыбинский.

Он сообщил, что в районе населенного пункта Кринички расчет 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" уничтожил САУ Krab польского производства, а расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор" сбил разведывательный БПЛА "Фурия" в районе Коломичихи.