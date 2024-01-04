МО РФ заявило, что российские Су-34 уничтожили пункт управления ВСУ

В ведомстве отметили, что экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ уничтожили пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении Сватово - Кременная. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Перед вылетом экипаж получил координаты расположения командного пункта противника. Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по указанной цели. После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки, цель была успешно поражена", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.

"Вернулись с боевого вылета. Перед вылетом получили задачу. В назначенное время взлетели в составе авиационного звена, отработали по противнику. Согласно с данными объективного контроля, цель уничтожили. Вернулись штатно. Задача выполнена успешно", - рассказал о выполнении боевого вылета старший летчик авиационного звена авиационной эскадрильи на самолетах Су-34, его слова приводит военное ведомство.