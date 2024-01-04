Минобороны России заявило об уничтожении расчета FPV-дронов ВСУ

В ведомстве подчеркнули, что российские разведчики ежедневно обнаруживают опорные пункты и отдельные группы Вооруженных сил Украины, корректируют артиллерию, выполняют задачи в тылу противника и наносят ему поражение

ТАСС, 4 января. Военнослужащие разведывательного подразделения Западной группировки ВС РФ с помощью расчетов противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" на купянском направлении уничтожили расчет FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции после разведки местности с использованием беспилотного летательного аппарата были получены данные о перемещении вооруженной группы ВСУ. По средствам связи координаты противника были переданы на пункт управления. Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" выдвинулись на боевую задачу вблизи переднего края обороны противника и с помощью ПТРК "Корнет" уничтожили расчет FPV-дронов ВСУ", - говорится в распространенном сообщении. Уточняется, что поражение зафиксировали средства объективного контроля беспилотников.

"Расчет ПТРК "Корнет" отработал по расчету FPV-дронов ВСУ. Расстояние до противника было 4,6 км. Цель была обнаружена с помощью БПЛА, после чего уничтожена. В основном сейчас мы работаем по наблюдательным постам, блиндажам и укрепленным позициям противника", - сказал командир расчета ПТРК "Корнет" с позывным Мясник, слова которого привели в Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что ежедневно российские разведчики обнаруживают опорные пункты и отдельные группы ВСУ, корректируют артиллерию, выполняют задачи в тылу противника и наносят ему поражение различным вооружением, в том числе ударными беспилотниками.