В МО РФ заявили об уничтожении оборонительных позиций ВСУ на артемовском направлении

В ведомстве также сообщили, что в ходе проведения СВО подразделения воздушно-десантных войск продолжают выполнять боевые задачи по обнаружению и уничтожению противника

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Бронегруппа костромских десантников ивановского соединения ВДВ на артемовском направлении уничтожила оборонительные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Бронегруппа костромского парашютно-десантного полка на боевых машинах десанта БМД-2 совершает марш, сближаясь с позициями противника на максимальные расстояния, и открывает по нему шквальный огонь. Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, экипаж бронегруппы ведет огонь из вооружения боевых машин десанта как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций, разносит оборонительные позиции неприятеля, уничтожая большое количество личного состава ВСУ", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что после выполнения поставленной задачи бронегруппа отошла в безопасный район.

В военном ведомстве добавили, что в ходе проведения специальной военной операции подразделения воздушно-десантных войск продолжают выполнять боевые задачи по обнаружению и уничтожению противника.