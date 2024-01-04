МО РФ заявило об уничтожении гаубицы Д-20 ВСУ на купянском направлении

В ведомстве отметили, что разведчики выявили огневую артиллерийскую позицию Вооруженных сил Украины, где расчет маскировал 152-мм гаубицу Д-20

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Танкисты общевойсковой армии Западной группировки войск ВС РФ с закрытой огневой позиции уничтожили гаубицу Д-20 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции экипаж танка Т-72Б3 общевойсковой армии группировки войск "Запад", ведя огонь с закрытой огневой позиции, уничтожил гаубицу Д-20 ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что разведчики выявили огневую артиллерийскую позицию ВСУ, где расчет маскировал 152-мм гаубицу Д-20. Координаты цели поступили находившемуся на боевом дежурстве экипажу танка Т-72Б3. Танкисты выдвинулись на заранее подготовленную огневую позицию и совершили выстрел на расстоянии в 9 км от цели.

"Многое на поле боя зависит от скорости, маневренности и быстроты реакции. Наши танкисты уничтожают технику и опорные пункты противника с закрытых позиций за рельефом местности и в ближнем бою прямой наводкой. У каждой машины свои преимущества и особенности. Но везде главное - люди, которые делают все, чтобы приблизить победу. Поддержка танковыми экипажами подразделений позволяет уничтожать артиллерию и танки противника спустя несколько минут после их обнаружения", - отметили в военном ведомстве.