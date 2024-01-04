МО РФ заявило об уничтожении до 100 военных ВСУ на купянском направлении

Украинские войска также потеряли боевую машину реактивной системы залпового огня "Ольха" и три боевые машины РСЗО Vampire

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Войска РФ уничтожили до 100 военных, боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха" и три боевые машины РСЗО Vampire на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 21-й, 43-й, 92-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 117-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новоегоровка, Ивановка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 100 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 3 автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Ольха" и 3 боевые машины РСЗО Vampire чешского производства", - заявили в военном ведомстве.