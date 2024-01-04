МО РФ сообщило о потере ВСУ на южнодонецком направлении до 170 военнослужащих за сутки

Потери противника составили три боевые бронированные машины и семь пикапов

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Георгиевки, Новомихайловки и Старомайорского Донецкой Народной Республики, а также Приютного Запорожской области. Всего на южнодонецком направлении противника потерял до 170 человек, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии поражены живая сила и техника 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов, Георгиевка, Старомайорское, Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что потери противника составили "до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь пикапов", а в ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ "Гвоздика", гаубица Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".