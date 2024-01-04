МО РФ заявило об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ в Харьковской области за сутки

Поражена живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российские войска за сутки уничтожили склад с боеприпасами 113-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами 113-й бригады теробороны, а также поражена живая сила и военная техника в 117 районах", - говорится в сообщении.