МО РФ заявило о потере ВСУ на донецком направлении до 190 военных

Потери противника составили 2 боевые машины пехоты, 3 боевые бронированные машины и 12 автомобилей

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Общие потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили до 190 военных, 2 БМП и 3 боевые бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 3-й штурмовой, 42-й механизированной бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Спорное, Богдановка, Красное, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики", - сообщили там.

По данным МО РФ, общие потери противника составили до 190 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 3 боевые бронированные машины и 12 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.