МО РФ заявило об уничтожении силами ПВО трех снарядов HIMARS за сутки

Российские войска также уничтожили 37 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны РФ за сутки уничтожила 3 снаряда РСЗО HIMARS и 37 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три реактивных снаряда HIMARS производства США. Кроме того, сбиты 37 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Спорное, Берестовое, Еленовка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Романовское, Мирное Запорожской области, Збурьевка, Песчановка и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.