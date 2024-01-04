МО РФ сообщило о поражении живой силы и техники ВСУ в районе Червоной Дибровы

Противник потерял до 120 военнослужащих

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Противник потерял до 120 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям военнослужащих 100-й бригады территориальной обороны и 5-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общие потери противника составили "до 120 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля".