Минобороны РФ сообщило об уничтожении бронеавтомобиля с командным составом ВСУ

Как уточнили в ведомстве, технику ликвидировали выстрелом из ручного противотанкового гранатомета

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии западной группировки ВС РФ уничтожили бронеавтомобиль с командным составом подразделения ВСУ на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На Купянском направлении разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты в пункт управления. Военнослужащими 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 был уничтожен бронеавтомобиль, в котором передвигался командный состав одного из подразделений пехоты ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что операторы БПЛА группировки войск "Запад" постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорников, позиций, вооружения и боевой техники ВСУ.

"Мы находились на боевом задании совсем недалеко от дороги. Нам была передана информация, что в нашу сторону вдоль лесополосы движется бронированный автомобиль с командным составом одного из подразделений ВСУ. Расчет сразу занял огневую позицию и с первого выстрела поразил данный бронеавтомобиль", - сказал командир мотострелковой роты с позывным Квадрат, его цитирует Минобороны РФ.