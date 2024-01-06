МО РФ: ивановские десантники заняли опорник ВСУ к северо-западу от Артемовска

Противник пытался оказать сопротивление, но оно было подавлено, добавили в оборонном ведомстве

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Штурмовые группы Ивановского гвардейского соединения ВДВ заняли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, тем самым улучшив положение по переднему краю линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе одного из боев у данного населенного пункта штурмовые группы ивановских десантников с разных направлений вплотную подобрались к опорному пункту противника и приступили к его штурму. Противник оказал сопротивление, но оно было подавлено, благодаря мужеству, отваге и бесстрашию воинов "крылатой пехоты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что десантники провели отвлекающий маневр, заставив противника переключить свое внимание на одних атакующих, тогда как другие штурмующие забросали блиндаж, в котором укрывались украинские боевики, ручными осколочными гранатами и ликвидировали пехоту ВСУ, тем самым выполнив боевую задачу - захват вражеского опорного пункта в лесополосе.

"В рамках ведения активных боевых действий на артемовском направлении к северо-западу от города подразделения воздушно-десантных войск продолжают улучшать положение по переднему краю линии боевого соприкосновения на участках в зоне своей ответственности, занимая новые опорные пункты ВСУ", - отметили в военном ведомстве.