МО РФ показало боевую работу расчета САУ "Акация"

Российские военнослужащие на купянском направлении ликвидировали замаскированные бронетехнику и живую силу противника, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" западной группировки ВС РФ уничтожили замаскированные бронетехнику и живую силу на позициях ВСУ на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции с личным составом и скопление бронетехники ВСУ и передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения. По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожили замаскированные позиции с личным составом и боевые бронированные машины ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей. После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

"Работаем интенсивно сейчас по скоплению боевой техники и живой силе ВСУ. Противник маневрирует. Но мы, в свою очередь, стараемся быстро и точно отработать по нему. Новые координаты приходят постоянно. Первый выстрел пристрелочный. А остальные, с корректировкой, используя беспилотники разведчиков, - точно в цель", - сказал командир орудия с позывным Жорик, его цитирует военное ведомство.

Также отмечается, что выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду. Самоходки постоянно в движении. Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его тратить боеприпасы, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек.