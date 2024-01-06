Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС

Российские пилоты нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по опорным пунктам и живой силе ВСУ, отметили в оборонном ведомстве

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил РФ при помощи неуправляемых авиационных ракет поразили опорные пункты и живую силу ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил поразили опорные пункты и живую силу противника на донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Кроме того, атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по докладам передового авиационного наводчика все указанные цели успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

"Получили задачу на уничтожение вражеского опорного пункта. Задачу выполняли парами полетом на предельно малых высотах пуском неуправляемых авиационных ракет типа С-8 с кабрирования. Задачу выполнили успешно. По докладу передового авиационного наводчика цель поражена" - сказал летчик Су-25, позывной Фермер, его слова приводит военное ведомство.