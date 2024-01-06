МО РФ сообщило о потерях ВСУ на краснолиманском направлении за сутки

Они составили до 100 военнослужащих, 2 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", отметили в ведомстве

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российские войска на краснолиманском направлении нанесли поражение скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Противник потерял до 100 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 2 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении.