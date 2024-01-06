В МО РФ сообщили об отражении четырех атак ВСУ на купянском направлении

В ведомстве отметили, что противник потерял более 80 человек и 7 единиц техники, включая боевую машину РСЗО "Ольха"

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении за сутки отбила 4 контратаки ВСУ, противник потерял более 80 человек и 7 единиц техники, включая боевую машину РСЗО "Ольха", сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск и огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено огневое поражение опорным пунктам противника в районах населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. В результате уничтожено более 80 военнослужащих ВСУ, 2 бронетранспортера, 3 автомобиля, боевая машина РСЗО "Ольха", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.