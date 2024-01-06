МО РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком направлении за сутки

Были ликвидированы свыше 90 военных, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 90 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке оперативно-тактической авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 90 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 6 автомобилей", - говорится в сообщении.